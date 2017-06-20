В столице три района во вторник на весь день останутся без воды

Таким образом, во вторник, 20 июня, люди в Оболонском, Днепровском и Соломенском районов на весь день останутся без воды. Это связано с проведением плановых работ.

Как сказано в сообщении компании, в частности, в связи с врезкой запорной арматуры диаметром 100 мм и установлением пожарного гидранта на участке по улице Николая Юнкерова, 97-д в Оболонском районе начиная с 09:30 до семи часов вечера будет отсутствовать водоснабжение для 29 близлежащих частных жилых домов.

В Днепровском районе с десяти часов утра и до восьми часов вечера будет проводится замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на углу улицы Новороссийской и Василия Вышиваного, а также на углу улицы Новороссийской и перереулка Макаренко с временным ограничением водоснабжения частных домов.

Также начиная с десяти часов утра и до шести часов вечера на углу улицы Юрия Шумского и Березняковской сотрудники Киевводоканала будут проводить работы по капитальному ремонту запорной арматуры на водоводе.

В зону ограничения водоснабжения попадет школа, два хозяйственных комплекса и несколько заведений общественного питания.

В Соломенском районе из-за работы на водопроводном участке на Краснозвездном проспекте, 13 временно без воды будут находиться два жилых дома, детский сад, админздания научно-исследовательского института. Тут вода будет отсутствовать с 9:30 и до шести часов вечера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевлянам продолжают отключать воду из-за ремонта.