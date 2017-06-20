22:53 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во вторник произошел еще один крупный пожар

В Киеве, во вторник, 20 июня, вслед за пожаром в здании бывшего центрального гастронома на Крещатике, произошел еще один крупный пожар.

В Киеве во вторник произошел еще один крупный пожар

На Святошино загорелся Киевский международный университет, расположенный на улице Львовской. Как сообщают очевидцы, сейчас над районом поднимается столб черного дыма с территории университета.

Причина возгорания и площадь пожара пока неизвестны. При этом в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям инцидент пока не комментируют.

Напомним, в Киеве горит здание бывшего центрального гастронома. Площадь пожара достигла почти 1тысячи квадратных метров.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на Крещатике в столице, который возник во вторник, 20 июня, в здании бывшего центрального гастронома, локализован. По состоянию на 19:30 угрозы распространения огня нет. Площадь пожара уточняется.


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