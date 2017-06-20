В Киеве во вторник произошел еще один крупный пожар

В Киеве, во вторник, 20 июня, вслед за пожаром в здании бывшего центрального гастронома на Крещатике, произошел еще один крупный пожар.
На Святошино загорелся Киевский международный университет, расположенный на улице Львовской. Как сообщают очевидцы, сейчас над районом поднимается столб черного дыма с территории университета.
Причина возгорания и площадь пожара пока неизвестны. При этом в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям инцидент пока не комментируют.
Напомним, в Киеве горит здание бывшего центрального гастронома. Площадь пожара достигла почти 1тысячи квадратных метров.
Как сообщал УРА-Информ, пожар на Крещатике в столице, который возник во вторник, 20 июня, в здании бывшего центрального гастронома, локализован. По состоянию на 19:30 угрозы распространения огня нет. Площадь пожара уточняется.