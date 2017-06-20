11:30 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на станции скоростного трамвая произошел пожар - ФОТО

В ночь на вторник, 20 июня, в Киеве на станции скоростного трамвая Ромена Роллана, которая расположена между станциями Кольцевая дорога и Гната Юры, произошло сильное возгорание.

В Киеве на станции скоростного трамвая произошел пожар - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Как отмечается, в 00:50 к спасателям поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Ромена Роллана.

По словам охранника станции, он услышал звук, похожий на хлопок, около часа ночи.

“Звук был похож на то, что что-то бросили. Гореть начало снизу, пламя поднялось на крышу, - сгорела почти вся крыша“, - обьяснил охранник.

Также отметим, что на месте возгорания работали три машины пожарных и оперативно-следственная группа. В связи с этим пожар локализован в 4:30.

В свою очередь кофейня, которая здесь находится, выгорела, канцелярский магазин также сгорел.

К счастью, на данный момент пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Одессе произошел пожар со взрывом. К ликвидации были привлечены 14 единиц техники и 52 спасателя.


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