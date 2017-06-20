Спасатели ликвидировали пожар на Крещатике - ВИДЕО

По состоянию на девять часов вечера пожар в здании бывшего центрального гастронома полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания сейчас уточняется. Ориентировочная площадь составляет около тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 22 единицы техники и сто человек личного состава, - рассказали спасатели.

Напомним, в Киеве горело здание бывшего центрального гастронп на Крещатике. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Движение на Крещатике перекрывали.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на Крещатике в столице, который возник во вторник, 20 июня, в здании бывшего центрального гастронома, локализован. По состоянию на 19:30 угрозы распространения огня нет.