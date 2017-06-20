На Крещатике произошел пожар

Так, на столичной улице Крещатик возникло возгорание – около ЦУМа, а также около столичной администрации. Столб черного дыма, по словам очевидцев, заметен далеко от места событий. В ГСЧС города уже также подтвердили, что действительно – в центре столицы серьезный пожар. На место событий уже отправились спасатели.

Как сообщал УРА-Информ, утром 20-го июня около киностудии Довженко было возгорание. Как в итоге вияснилось – это горели некоторые вещи, а также бытовой мусор – на площади около 60-ти метров квадратных. Про этот пожар сегодня сообщали представители ГСЧС.