17:34 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168205:mysnichenko

На Крещатике произошел пожар

Сегодня – 20-го июня – на Крещатике в столице возникло масштабное возгорание.

На Крещатике произошел пожар

Так, на столичной улице Крещатик возникло возгорание – около ЦУМа, а также около столичной администрации. Столб черного дыма, по словам очевидцев, заметен далеко от места событий. В ГСЧС города уже также подтвердили, что действительно – в центре столицы серьезный пожар. На место событий уже отправились спасатели.

Как сообщал УРА-Информ, утром 20-го июня около киностудии Довженко было возгорание. Как в итоге вияснилось – это горели некоторые вещи, а также бытовой мусор – на площади около 60-ти метров квадратных. Про этот пожар сегодня сообщали представители ГСЧС.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив