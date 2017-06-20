12:07 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Гаванском мосту ограничат движение

В столице планируют ограничение движения на Гаванском мосту.

На Гаванском мосту ограничат движение

Таким образом – вскоре на городском Гаванском мосту на некоторое время движение автотранспорта будет ограничено. Это планируется сделать 20-го, а также 21-го июня. Эту информацию сегодня передали представители КГГА, сославшись на данные работников "Киевавтодора".

Ведь ранее сообщалось о том, что на Гаванском мосту должно быть ограничено перемещение авто – со стороны улицы города Набережно-Рыбальская. Это сделают по причине проведения там съемок кинофильма. Движение отчасти ограничат с 12-ти дня 20-го числа до пяти утра 21-го числа.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планировали ранее изменения в маршруте 14-го трамвая.


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