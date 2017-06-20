00:30 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне задолжали за тепло 3,8 миллиардов гривен

По состоянию на 1 июня жители столицы задолжали за тепловую энергию 3,8 миллиардов гривен.

Киевляне задолжали за тепло 3,8 миллиардов гривен

Больше всего должны за тепло, отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы. Их задолженность составляет соответственно 1,6 миллиардов гривен и 798,4 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении компании "Киевэнерго". Согласно сообщению, наибольший прирост задолженности продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, предприятия и организации, финансируемые из государственного бюджета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 января 2017 года составила 3 миллиарда 839,2 миллиона гривен. В течение года она увеличилась вдвое.


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