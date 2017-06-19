В Киеве нашли разбитый автомобиль полиции - ФОТО

Машина принадлежит патрульной полиции. Об этом на своих страничках в Facebook сообщают очевидцы.

В частности, мужчина сообщил, что рыбачил неподалеку. Он видел на этом месте аварию примерно около шести часов утра.

Никакой погони не было, но точно рассказать как именно произошло дорожно-транспортное происшествие он не может, - пояснил мужчина. Подробности инцидента пока не сообщаются. Также информации о пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 18 июня, возле метро " Харьковская" прямо на ходу загорелся маршрутный автобус. К счастью, во время пожара никто из пассажиров не пострадал.