10:32 19.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве нашли разбитый автомобиль полиции - ФОТО

В Киеве в Голосеевском парке в понедельник утром, 19 июня, обнаружен разбитый Toyota Prius.

В Киеве нашли разбитый автомобиль полиции - ФОТО

Машина принадлежит патрульной полиции. Об этом на своих страничках в Facebook сообщают очевидцы.

В частности, мужчина сообщил, что рыбачил неподалеку. Он видел на этом месте аварию примерно около шести часов утра.

Никакой погони не было, но точно рассказать как именно произошло дорожно-транспортное происшествие он не может, - пояснил мужчина. Подробности инцидента пока не сообщаются. Также информации о пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 18 июня, возле метро " Харьковская" прямо на ходу загорелся маршрутный автобус. К счастью, во время пожара никто из пассажиров не пострадал.


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