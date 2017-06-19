17:36 19.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Подоле горел автобус

Водитель автобуса, который горел в столице, в итоге получил ожоги.

На Подоле горел автобус

Так, у водителя по итогам возгорания его автобуса выявили ожог на правой руке. Известно, что автобус загорелся на Подоле – как раз около улицы Электриков. Эта информация была распространена при помощи интернета представителями ГСЧС.

Согласно этим данным – загорелся именно моторный отсек автобуса марки Фольксваген. Спасатели прибыли и устранили огонь. Водитель же также пострадал, потому что еще до прибытия спасателей пробовал и сам устранить возгорание. Затем мужчине оказали медицинскую помощь.

Как сообщал УРА-Информ, в Португалии количество пострадавших от пожаров возросло до 57-ми человек.


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