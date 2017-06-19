На Оболони мужчина забил незнакомца

Так, оказалось, что в районе столицы – Оболонь – было совершено жестокое убийство. Так, нетрезвый мужчина забил незнакомого ему человека, после чего он скрылся с места событий. Врачи обнаружили труп около многоэтажного жилого дома на Малиновского. Вскоре про это стало известно столичным правоохранителям. Предварительно – человек умер в результате повреждения его внутренних органов. Для выяснения точной причины смерти труп уже отвезли на судмедэкспертизу.

Как сообщал УРА-Информ, зимой 2017-го года мужчина был застрелен в Шевченковском районе города – около здания бизнес-центра.