17:11 19.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Оболони мужчина забил незнакомца

По факту совершенного на Оболони убийства уже было открыто производство.

На Оболони мужчина забил незнакомца

Так, оказалось, что в районе столицы – Оболонь – было совершено жестокое убийство. Так, нетрезвый мужчина забил незнакомого ему человека, после чего он скрылся с места событий. Врачи обнаружили труп около многоэтажного жилого дома на Малиновского. Вскоре про это стало известно столичным правоохранителям. Предварительно – человек умер в результате повреждения его внутренних органов. Для выяснения точной причины смерти труп уже отвезли на судмедэкспертизу.

Как сообщал УРА-Информ, зимой 2017-го года мужчина был застрелен в Шевченковском районе города – около здания бизнес-центра.


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