05:38 18.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В августе киевляне получат платежки с новыми тарифами

Новый тариф на обеспечение столичных сооружений будет актуален начиная с первого июля.

В августе киевляне получат платежки с новыми тарифами

Про это сообщили представители КГГА. Согласно этому сообщению – начиная с июля месяца будут актуальны новые тарифы на обеспечение столичных зданий, и потому столичные жители уже в августе получат счета, в которых будут указаны новые тарифы.

По словам представителя администрации П. Пантелеева – благодаря тарифам повысят сотрудникам ЖКУ зарплаты, а также будут выделять больше денег на ремонт домов, а также на лифты и на многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА уже объяснили детально причины роста тарифов на обслуживание домов города, а также придомовых строений.


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