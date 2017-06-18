В августе киевляне получат платежки с новыми тарифами

Про это сообщили представители КГГА. Согласно этому сообщению – начиная с июля месяца будут актуальны новые тарифы на обеспечение столичных зданий, и потому столичные жители уже в августе получат счета, в которых будут указаны новые тарифы.

По словам представителя администрации П. Пантелеева – благодаря тарифам повысят сотрудникам ЖКУ зарплаты, а также будут выделять больше денег на ремонт домов, а также на лифты и на многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА уже объяснили детально причины роста тарифов на обслуживание домов города, а также придомовых строений.