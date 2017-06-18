19:05 18.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция в Киеве на Марше равенства задержала шесть человек - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 18 июня, во время "Марша равенства" полиция задержала шестерых активистов.

Полиция в Киеве на Марше равенства задержала шесть человек - ФОТО

Всех их доставили в полицейский участок. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, задержаны люди, которые пытались прорвать кордон полицейских.

Сейчас выясняются их данные и устанавливается правовая квалификация их действиям.

Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что во время столкновений пострадали двое полицейских.

По словам руководителя Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, полицейские получили незначительные травмы. Никто из участников марша не пострадал, - заверил он, добавив, что основной задачей сегодня у полиции было обеспечение публичной безопасности. Мы это сделали, - подытожил Крищенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня прошел митинг противников " Марша равенства". Вскоре произошли стычки между противниками "Марша равенства" и представителями ЛГБТ-сообщества, а также незначительная потасовка между активистами и правоохранителями.


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