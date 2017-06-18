Полиция отпустила всех задержанных на Марше равенства в столице

Полиция квалифицировала их действия, как мелкое хулиганство и выписала им штраф по 51 гривне. Вместе с тем, как рассказала один из задержанных, юристы планируют подавать жалобу на это решение, потому что штраф никто платить не хочет.

При этом по данным журналистов, задержанный оказался членом "Правого сектора" и, по его словам, он был задержан за то, что кидал в полицейских неизвестные предметы. Полиция составила протоколы, никто из задержанных их не подписывали.

Суд изберет меру пресечения через несколько дней, - сообщили журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня во время "Марша равенства" полиция задержала шестерых активистов.

Всех их доставили в полицейский участок. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, задержаны люди, которые пытались прорвать кордон полицейских.