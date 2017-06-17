20:41 17.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице закрыли офис "ВКонтакте"

В столице недавно был закрыт офис "ВКонтакте".

В столице закрыли офис

Эти сведения недавно распространил пресс-секретарь представительства "ВКонтакте" в нашей стране - Влад Леготкин. Согласно его сообщению – в столице офис "ВКонтакте" действительно будет закрыт.

При этом известно, что в столице представительство функционировало начиная с 2012-го года. Также известно, что свои офисы ранее принял решение закрыть в н.п. Одесса и в н.п. Киев Яндекс.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине планировали образовать собственную социальную сеть под названием "Ukrainians". Данная сеть была названа альтернативой " ВКонтакте", который ранее правительство Украины решило запретить.


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