В столице закрыли офис "ВКонтакте"

Эти сведения недавно распространил пресс-секретарь представительства "ВКонтакте" в нашей стране - Влад Леготкин. Согласно его сообщению – в столице офис "ВКонтакте" действительно будет закрыт.

При этом известно, что в столице представительство функционировало начиная с 2012-го года. Также известно, что свои офисы ранее принял решение закрыть в н.п. Одесса и в н.п. Киев Яндекс.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине планировали образовать собственную социальную сеть под названием "Ukrainians". Данная сеть была названа альтернативой " ВКонтакте", который ранее правительство Украины решило запретить.