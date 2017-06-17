В столице ликвидирован конвертцентр с оборотом в 156 миллионов гривен

Так, работники прокуратуры недавно вместе с сотрудниками налоговой устранили конвертцентр, который в течение пары лет предоставлял услуги предприятиям. Про это рассказали в прокуратуре столицы.

В процессе расследования производства выяснилось, что группа злоумышленников через фиктивные компании оказывали услуги конвертации средств по безналу, а также документально прикрывала бестоварные операции – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине ранее правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом примерно 80 миллионов гривен.