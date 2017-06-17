На станции "Площадь Льва Толстого" пассажир упал на рельсы

Дело в том, что на станции метрополитена "Льва Толстого" вечером под поезд попал человек. Про это передали в пресс-службе Киевского метрополитена – при помощи социальной сети. После падения пассажира на колеи станцию сразу закрыли. На синей ветке передвижение поездов велось какое-то время по участкам от "Теремков" до "Олимпийской", а также от "Майдана" до "Героев".

Как сообщал УРА-Информ, в метрополитене Харькова прямо в вестибюле умерла пожилая 75-летняя женщина. Вероятно, у нее имелись серьезные проблемы с сердцем.