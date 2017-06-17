01:19 17.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На станции "Площадь Льва Толстого" пассажир упал на рельсы

Станция метрополитена столицы "Льва Толстого" вечером 16-го июня оказалась закрыта на вход, а также на пересадку граждан.

На станции

Дело в том, что на станции метрополитена "Льва Толстого" вечером под поезд попал человек. Про это передали в пресс-службе Киевского метрополитена – при помощи социальной сети. После падения пассажира на колеи станцию сразу закрыли. На синей ветке передвижение поездов велось какое-то время по участкам от "Теремков" до "Олимпийской", а также от "Майдана" до "Героев".

Как сообщал УРА-Информ, в метрополитене Харькова прямо в вестибюле умерла пожилая 75-летняя женщина. Вероятно, у нее имелись серьезные проблемы с сердцем.


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