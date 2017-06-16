09:51 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на мосту Патона в фуру врезался автомобиль, погиб один человек

В Киеве в ночь на пятницу, 16 июня, Porsche Cayenne врезался в фуру.

В Киеве на мосту Патона в фуру врезался автомобиль, погиб один человек

В результате аварии погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу. Как сообщают очевидцы, авария произошла на мосту Патона около четырех часов утра.

Удар был настолько сильным, что легковушку, буквально, смяло. От полученных травм, водитель скончался на месте.

Пассажира, в критическом состоянии, доставили в больницу. На месте аварии работало несколько бригад скорой помощи, полиция и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля разворачивался, нарушая правила дорожного движения, водитель Porsche Cayenne отвлекся на навигатор и не увидел данной ситуации.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 15 июня, в Киеве автомобиль въехал в остановившийся перед ним троллейбус №6. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Вышгородской.


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