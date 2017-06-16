07:44 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка протаранила троллейбус, пострадал водитель

В четверг вечером, 15 июня, в Киеве автомобиль въехал в остановившийся перед ним троллейбус №6.

В Киеве иномарка протаранила троллейбус, пострадал водитель

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Вышгородской.

Водитель Ford, двигаясь в сторону Куреневки, не успел вовремя среагировать на остановившийся перед ним троллейбус. Его машина въехала в заднюю часть городского транспорта.

При этом иномарка зацепила Volkswagen, который также двигался в попутном направлении, отбил ему зеркало. Затем виновник аварии встал поперек дороги, чем заблокировал движение остального транспорта.

Сам водитель получил травму головы, однако от госпитализации отказался и медицинскую помощь ему оказали на месте

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июня на площади Победы в Киеве автомобиль въехал в трамвай, а трамвай, в свою очередь, сошел с рельс. За рулем авто был народный депутат Олег Барна.


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