Столичная полиция переходит на усиленный режим работы - ВИДЕО

Это связано с массовыми мероприятиями, которые намечаются в городе на выходные. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, в период с 16 по 18 июня правоохранители готовы обеспечивать правопорядок в Киеве во время международной встречи байкеров и "Марша равенства". Для охраны правопорядка в эти дни привлекут около пяти тысяч полицейских, среди которых и сотрудники подразделений особого назначения Главных управлений Национальной полиции из разных областей Украины, преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел, 1,6 тысяч военнослужащих Нацгвардии Украины, - пояснил он, добавив, что открытие съезда мировых сторонников мотоциклов и презентация деятельности байкерского клуба Hells Angels запланированы на 16 июня.

Основным мероприятием встречи станет мотопробег по улицам города, который состоится 17 июня, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов. Кроме того, 18 июня в Киеве запланировано проведение "Марша равенства", - рассказал Яровой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице отчасти должно быть ограничено движение транспорта – на Набережном шоссе.