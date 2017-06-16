03:00 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Мостицкой ограничат движение

18 июня в столице на улице Мостицкая будет ограничено движение.

На улице Мостицкой ограничат движение

Движение на указанной улице будет ограничено с восьми утра и до 18-ти часов вечера. Участок ограничения движения – от улицы Ужвий до Вышгородской улицы. Эти данные распространил недавно "Киевавтодор".

Работники данной корпорации просят водителей учитывать эти сведения, планируя свои будущие маршруты. Известно также, что по причине проведения работ на автодороге 16-го июня начиная с 20-ти часов вечера и до утра 17-го июня движение должно быть ограничено на столичном Набережном шоссе.

Как сообщал УРА-Информ, движение было ограничено 15-го июня на участке от Дружбы Народов в направлении столичного Моста Метро.


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