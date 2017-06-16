На Контрактовой площади 17 июня будет временно ограничено движение трамваев - ФОТО

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Такие перемены связаны из-за проведения Парада трамваев на Контрактовой площади с начала движения до окончания мероприятий.

На этот период изменят работу трамваи №№ 12, 14, 18, 19, автобусы № 119 и № 502 и будут курсировать дополнительные автобусные маршруты № 18Т и № 19Т, так:

В свою очередь пассажиры автобусов № 18Т и № 19Т смогут пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", движение на указанной улице будет ограничено с восьми утра и до 18-ти часов вечера. Участок ограничения движения – от улицы Ужвий до Вышгородской улицы.