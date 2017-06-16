14:50 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167990:labazovych

На Контрактовой площади 17 июня будет временно ограничено движение трамваев - ФОТО

На выходных, 17 июня, от Контрактовой площади до Подольского ТРЕД и от Контрактовой площади до ул. Сечевых Стрельцов будет ограничено движение трамваев.

На Контрактовой площади 17 июня будет временно ограничено движение трамваев - ФОТО

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Такие перемены связаны из-за проведения Парада трамваев на Контрактовой площади с начала движения до окончания мероприятий.

На этот период изменят работу трамваи №№ 12, 14, 18, 19, автобусы № 119 и № 502 и будут курсировать дополнительные автобусные маршруты № 18Т и № 19Т, так:

В свою очередь пассажиры автобусов № 18Т и № 19Т смогут пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", движение на указанной улице будет ограничено с восьми утра и до 18-ти часов вечера. Участок ограничения движения – от улицы Ужвий до Вышгородской улицы. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив