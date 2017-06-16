13:16 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Чиновника Дарницкой РГА второй раз за год поймали на взятке

Полиция Киеве в пятницу утром, 16 июня, задержала главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраной окружающей среды Дарницкой районной городской администрации.

Чиновника Дарницкой РГА второй раз за год поймали на взятке

Чиновник уже второй раз за год попался на взятке. Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, мужчина требовал от предпринимателя ежемесячно платить ему денежные средства за содействие в размещении автокофейни возле вещевого рынка "Дарницкий".

Если же ему будет отказано, он угрожал прекратить работы автокофейни и еще одного торгового прилавка этого предпринимателя.

Вместе с тем в прокуратуре напомнили, что в сентябре прошлого года сотрудники Киевской местной прокуратуры №7 разоблачили этого же чиновника на вымогательстве у предпринимателя девяти тысяч гривен за беспрепятственное функционирование автокофейни.

Обвинительный акт по этому факту уже находится на рассмотрении в суде. Задержанному сообщено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды, совершенное повторно. Прокуратура просит суд избрать злоумышленнику меру пресечения.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в четверг, 15 июня, полиция задержала финансового инспектора управления Западного офиса Государственной аудиторской службы в области. Он попался на горячем во время получения взятки.


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