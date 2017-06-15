05:00 15.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные спасатели попались на взятке

В столице спасатели погорели на взятке размером 235 тыс. гривен.

Столичные спасатели попались на взятке

Так, недавно в столице задержали спасателей, которые погорели на взятке. Граждане трудились в аварийно-спасательной службе. Такие данные распространили в пресс-службе Нацполиции. Должностные лица были задержаны за то, что обещали владельцу автозаправки возврат оборудования, которое ранее у него же изъяли. За свои т.н. услуги они просили у владельца более 200-от тысяч гривен и одну тысячу долларов. Некоторая часть суммы должна была быть перечислена владельцем АЗС на счет предприятия.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратурой столицы был задержан оперуполномоченный городской полиции – за взятку


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