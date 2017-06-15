На Набережном шоссе ограничат движение

Движение на указанной улице будет ограничено ночью 15-го июня. Эти сведения распространили в КГГА. Таким образом – движение будет ограничено от Дружбы Народов в сторону Моста Метро – начиная с 20-ти часов вечера 14-го числа и до шести утра 15-го числа. Сейчас на этом отрезке автодороги продолжаются работы по фрезерованию автодорожного покрытия.

Как сообщал УРА-Информ, движение будет также ограничено на Московском мосту в ночное время с 14-го числа и по 17-е – по причине работ на проспекте Ватутина. Кроме того, из-за работ на столичной Васильковской изменится режим движения 45-го троллейбуса.