04:00 15.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Набережном шоссе ограничат движение

В столице отчасти должно быть ограничено движение транспорта – на Набережном шоссе.

На Набережном шоссе ограничат движение

Движение на указанной улице будет ограничено ночью 15-го июня. Эти сведения распространили в КГГА. Таким образом – движение будет ограничено от Дружбы Народов в сторону Моста Метро – начиная с 20-ти часов вечера 14-го числа и до шести утра 15-го числа. Сейчас на этом отрезке автодороги продолжаются работы по фрезерованию автодорожного покрытия.

Как сообщал УРА-Информ, движение будет также ограничено на Московском мосту в ночное время с 14-го числа и по 17-е – по причине работ на проспекте Ватутина. Кроме того, из-за работ на столичной Васильковской изменится режим движения 45-го троллейбуса.


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