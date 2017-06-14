12:13 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице отремонтируют 70 детсадов

В столице запланированы ремонты сразу в 70-ти детсадах.

В столице отремонтируют 70 детсадов

Кроме этого ремонта – также планируется открытие десяти новых детсадов. Согласно данным КГГА, ремонтировать детские садики будут в период летних каникул.

Так, столица в 2017-ом году проходит через строительный бум в образовательной сфере. Согласно данным – скоро будет открытие новеньких десяти детсадов, а также будут восстанавливать еще 3500 мест в функционирующих учреждениях – рассказала сегодня А. Старостенко – замглавы КГГА. Она также уточнила, что капитальный ремонт предусматривает множество внутренних работ, а также обновление фасадов и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Кличко сообщал, что в столичных детсадах Дарницы должно вскоре появиться 600 новых мест.


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