В столице отремонтируют 70 детсадов

Кроме этого ремонта – также планируется открытие десяти новых детсадов. Согласно данным КГГА, ремонтировать детские садики будут в период летних каникул.

Так, столица в 2017-ом году проходит через строительный бум в образовательной сфере. Согласно данным – скоро будет открытие новеньких десяти детсадов, а также будут восстанавливать еще 3500 мест в функционирующих учреждениях – рассказала сегодня А. Старостенко – замглавы КГГА. Она также уточнила, что капитальный ремонт предусматривает множество внутренних работ, а также обновление фасадов и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Кличко сообщал, что в столичных детсадах Дарницы должно вскоре появиться 600 новых мест.