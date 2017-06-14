14:50 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167837:labazovych

В Киеве военные прокуроры на авто врезались в столб - ФОТО

В Протасовом Яру Соломенского района Киева случилась страшная авария. В автомобиле находились два военных прокурора, в результате чего получили тяжелые травмы.

В Киеве военные прокуроры на авто врезались в столб - ФОТО

Такие данные сообщает телеканал "Эспрессо".

Как отмечается, черный автомобиль "Skoda" двигался в сторону Соломенской площади, однако по пути  врезался в столб.

В результате столкновения, у машины практически полностью уничтожена передняя часть.

На данный момент пострадавших госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

По словам столичных полицейских, причины дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе во вторник, 13 июня, маршрутка №137 врезалась в здание, в котором располагается музей огня.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив