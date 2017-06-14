В Киеве военные прокуроры на авто врезались в столб - ФОТО

Такие данные сообщает телеканал "Эспрессо".

Как отмечается, черный автомобиль "Skoda" двигался в сторону Соломенской площади, однако по пути врезался в столб.

В результате столкновения, у машины практически полностью уничтожена передняя часть.

На данный момент пострадавших госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

По словам столичных полицейских, причины дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе во вторник, 13 июня, маршрутка №137 врезалась в здание, в котором располагается музей огня.