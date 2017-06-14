02:00 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве машина сбила двух людей возле остановки общественного транспорта

В Киеве во вторник, 13 июня, иномарка сбила двух людей вблизи остановки общественного транспорта.

В Киеве машина сбила двух людей возле остановки общественного транспорта

Водитель "Субару" не справился с управлением и врезался в забор Апелляционного суда города Киева на Соломенской площади. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столице, в результате аварии пострадали два человека.

Люди на момент аварии стояли возле остановки. Скорая помощь увезла в больницу одну из пострадавших женщин. Вторая травмированная отказалась от госпитализации.

Сам виновник дорожно-транспортного происшествия не пострадал, с ним сейчас общаются следователи. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела, во время которого будут проведены все необходимые следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Львов - Самбор во вторник, 13 июня, перевернулся военный грузовик " КАМАЗ". В результате аварии по дороге разлилось неизвестное вещество. Как сообщает местные жители в социальной сети их беспокоит смесь, которая вылилась из грузовика.


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