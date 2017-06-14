На проспекте Отрадном ограничат движение

Движение на данном проспекте будет ограничено по причине проведения ремонтных работ на дорожном покрытии. Ремонт будут вскоре делать начиная от Героев Севастополя и до Чернышевского. Эти данные передали в КГГА.

В Киевавтодоре уже попросили прощения за подобного рода неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, в мае месяце в столице передвижение авто ограничивали на улице Красноткацкая – также по причине ремонта покрытия. Также с 16-го мая ограничили движение около станции Нивки – из-за ремонта моста. Движение ограничат вплоть до конца августа.