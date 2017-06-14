01:30 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167786:mysnichenko

На проспекте Отрадном ограничат движение

В столице начиная с 15-го июня и по 16-е июня на проспекте Отрадный должно быть ограничено передвижение автотранспорта.

На проспекте Отрадном ограничат движение

Движение на данном проспекте будет ограничено по причине проведения ремонтных работ на дорожном покрытии. Ремонт будут вскоре делать начиная от Героев Севастополя и до Чернышевского. Эти данные передали в КГГА.

В Киевавтодоре уже попросили прощения за подобного рода неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, в мае месяце в столице передвижение авто ограничивали на улице Красноткацкая – также по причине ремонта покрытия. Также с 16-го мая ограничили движение около станции Нивки – из-за ремонта моста. Движение ограничат вплоть до конца августа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив