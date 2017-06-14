На проспекте Отрадном ограничат движение

В столице начиная с 15-го июня и по 16-е июня на проспекте Отрадный должно быть ограничено передвижение автотранспорта.
Движение на данном проспекте будет ограничено по причине проведения ремонтных работ на дорожном покрытии. Ремонт будут вскоре делать начиная от Героев Севастополя и до Чернышевского. Эти данные передали в КГГА.
В Киевавтодоре уже попросили прощения за подобного рода неудобства.
Как сообщал УРА-Информ, в мае месяце в столице передвижение авто ограничивали на улице Красноткацкая – также по причине ремонта покрытия. Также с 16-го мая ограничили движение около станции Нивки – из-за ремонта моста. Движение ограничат вплоть до конца августа.