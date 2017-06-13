В столичной маршрутке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Оказалось, что взрыв был замечен прямо в салоне маршрутки, которая на тот момент находилась на остановке. Речь – про маршрутку номер 455.

По итогам этого взрыва, согласно данным “Киева Оперативного” в социальной сети, пострадали пассажиры. Как минимум семеро граждан были травмированы и ранены. На данный момент на месте событий трудятся медики, а также патрульные полицейские.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине недавно молодой мужчина стал жертвой взрыва артиллерийского снаряда. Парень хотел снаряд разобрать, однако он взорвался у него прямо в руках – передали работники ГСЧС.