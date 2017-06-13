16:06 13.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичной маршрутке прогремел взрыв: есть пострадавшие

В столице 13-го июня на одной из остановок маршруток прогремел взрыв.

В столичной маршрутке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Оказалось, что взрыв был замечен прямо в салоне маршрутки, которая на тот момент находилась на остановке. Речь – про маршрутку номер 455.

По итогам этого взрыва, согласно данным “Киева Оперативного” в социальной сети, пострадали пассажиры. Как минимум семеро граждан были травмированы и ранены. На данный момент на месте событий трудятся медики, а также патрульные полицейские.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине недавно молодой мужчина стал жертвой взрыва артиллерийского снаряда. Парень хотел снаряд разобрать, однако он взорвался у него прямо в руках – передали работники ГСЧС.


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