21:32 13.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве закрыли станцию метро "Театральная", неизвестный сообщил о минировании

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" сообщает о закрытии станции метро "Театральная".

В Киеве закрыли станцию метро

Во вторник вечером, 13 июня, неизвестный сообщил о минировании станции. Как сказано в сообщении пресс-служба ведомстве, опубликованном в Facebook, там получили анонимный звонок.

В связи с чем станцию закрывается до для проверки. Станция метро также не будет работать на пересадку пассажиров, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала мужчину, который дважды за неделею сообщал о "минировании" станции метро "Героев Днепра" в Киеве. 36-летнего киевлянина задержали возле таксофона в Днепровском районе. Он имеет проблемы с психическим здоровьем и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. За совершение такого преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы.


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