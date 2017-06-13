В Киеве закрыли станцию метро "Театральная", неизвестный сообщил о минировании

Во вторник вечером, 13 июня, неизвестный сообщил о минировании станции. Как сказано в сообщении пресс-служба ведомстве, опубликованном в Facebook, там получили анонимный звонок.

В связи с чем станцию закрывается до для проверки. Станция метро также не будет работать на пересадку пассажиров, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала мужчину, который дважды за неделею сообщал о "минировании" станции метро "Героев Днепра" в Киеве. 36-летнего киевлянина задержали возле таксофона в Днепровском районе. Он имеет проблемы с психическим здоровьем и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. За совершение такого преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы.