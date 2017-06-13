В Киеве могут запретить продажу алкоголя в киосках

Во вторник, 13 июня, Киевская городская рада на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала проект соответствующего решения. Как сообщает пресс-служба Киеврады, проект решения предусматривает запрет продажи алкогольных напитков в киосках города.

В частности, речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, джин-тонике, и вообще, всех спиртосодержащих напитках. При этом автор документа, депутат Владислав Михайленко отметил, что в Киеве существовала законодательная коллизия.

Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением, какие она имеет нормативы.

Вместе с тем временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружений и поэтому фактически законодательство нарушаем, - пояснил он, добавив, что целью документа является урегулирования этой коллизионной ситуации.

Документ будет еще рассмотрен на пленарном заседании Киеврады. Напомним, столичная власть уже пыталась запретить продажу алкоголя в киевских киосках. Еще 8 апреля 2016 года столичные власти официально запретили продавать алкогольные напитки в киосках.

Как сообщал УРА-Информ, Апелляционный административный суд Киева в ноябре того же года отменил решение Киевсовета и разрешил продавать алкоголь в МАФах.