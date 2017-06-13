Реконструкция оборудования Дарницкой ТЭЦ улучшит экологию левобережья Киева, - Кличко

Такие сведения сообщает пресс-служба КГГА. По словам Кличко, чтобы решить проблему левого берега Киева необходимо принять инвестиционную программу ООО "Евро-Реконструкция" для такой реконструкции.

Также известно, что жители близлежащих домов очень обеспокоены работой золошлакоотвала. Кроме того, в народе она носит название озеро "горячка", и имиеет негативные последствия работы для окружающей среды.

В связи с этим киевская власть поддерживает инициативу изменить систему удаления твердых отходов сжигания угля на более современную.

При этом выполнение указанных работ не приведет к увеличению тарифа ни тепловую, ни электрическую энергию для потребителей.

К слову, "Евро-Реконструкция" должна принять все меры для безопасного функционирования "горячки", пока объект не будет рекультивирован.

"Это особенно важно в жаркий период, чтобы пыль и другие загрязняющие вещества не попадали на территорию жилых массивов", – добавил мэр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", горячее водоснабжение в пяти районах столицы может отсутствовать до начала отопительного сезона.