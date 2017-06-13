14:50 13.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Реконструкция оборудования Дарницкой ТЭЦ улучшит экологию левобережья Киева, - Кличко

Киевский городской председатель Виталий Кличко глубоко убежден, что ремонт газоочистного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ позволит решить ряд экологических вопросов левого берега столицы.

Реконструкция оборудования Дарницкой ТЭЦ улучшит экологию левобережья Киева, - Кличко

Такие сведения сообщает пресс-служба КГГА. По словам Кличко, чтобы решить проблему левого берега Киева необходимо принять инвестиционную программу ООО "Евро-Реконструкция" для такой реконструкции.

Также известно, что жители близлежащих домов очень обеспокоены работой золошлакоотвала. Кроме того, в народе она носит название озеро "горячка", и имиеет негативные последствия работы для окружающей среды.

В связи с этим киевская власть поддерживает инициативу изменить систему удаления твердых отходов сжигания угля на более современную.

При этом выполнение указанных работ не приведет к увеличению тарифа ни тепловую, ни электрическую энергию для потребителей. 

К слову, "Евро-Реконструкция" должна принять все меры для безопасного функционирования "горячки", пока объект не будет рекультивирован.

"Это особенно важно в жаркий период, чтобы пыль и другие загрязняющие вещества не попадали на территорию жилых массивов", – добавил мэр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", горячее водоснабжение в пяти районах столицы может отсутствовать до начала отопительного сезона.


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