17:37 13.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Летом будут отменены "челночные" рейсы столичной электрички

По причине снижения потока пассажиров так называемые челночные рейсы электрички столицы будут временно отменены.

Летом будут отменены

Так, примерно начиная с 19-го июня и по 28 августа нынешнего года челночных рейсов электрички столицы временно не будет выполняться. Ранее же такая электричка ходила от Петровки до Троещины. Сообщение про отмену поступило от Киевпастранса.

Таким образом, временно челночные рейсы курсировать не будут – уточняют в сообщении сегодня.

Как сообщал УРА-Информ, в мае месяце этого года электричка загорелась в н.п. Черновцы.  Задымление заметили пассажиры одного из вагонов – передавали ранее в ГСЧС. Причиной этого была неисправность.


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