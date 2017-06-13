09:55 13.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский суд остановил переименование проспекта Ватутина в Шухевича

Окружной административный суд города Киеве запретил столичной городской раде подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Киевский суд остановил переименование проспекта Ватутина в Шухевича

Об во вторник, 13 июня, на своей страничке в этом Facebook сообщила руководитель Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная. По ее словам, судья вынес определение о запрете ответчику, который является Киеврада, подписывать решение от 1 июня о переименовании проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 июня Киевский горсовет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. После этого на сайте мэрии появилась петиция об отмене переименования.


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