Киевский суд остановил переименование проспекта Ватутина в Шухевича

Об во вторник, 13 июня, на своей страничке в этом Facebook сообщила руководитель Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная. По ее словам, судья вынес определение о запрете ответчику, который является Киеврада, подписывать решение от 1 июня о переименовании проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 июня Киевский горсовет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. После этого на сайте мэрии появилась петиция об отмене переименования.