"Киевэнерго" предупреждает, что часть города может до октября остаться без горячей воды

Речь идет о водоснабжении в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах столицы. Об этом во вторник, 13 июня, заявил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

По его словам, это связано с остановкой ТЭЦ-6. При этом Плачков отметил, что поскольку, действия "Нафтогаза" не прогнозируемы и ситуативны, они просто взяли и отключили станцию от газоснабжения. Поэтому, скорее всего к началу следующего отопительного сезона горячей воды не будет, - отметил он, добавив, что отопительный сезон в Киеве начинается 15 октября.

Напомним, в Киеве из-за прекращения газоснабжения столичной ТЭЦ-6 без горячей воды остались два района и два жилые массивы.

Как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой поручить "Нафтогазу" восстановить энергоснабжение столичной ТЭЦ-6.