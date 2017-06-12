10:33 12.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в понедельник на улице Владимирской ограничат движение транспорта

Начиная с понедельник, 12 июня столичная власть ограничит движение транспорта по улице Владимирской.

В Киеве в понедельник на улице Владимирской ограничат движение транспорта

Движение буде перекрыто частично и на два. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, частично будет ограничено движение транспорта в первой полосе проезжей части улицы Владимирской от угла улицы Софиевской в ​​направлении Богдана Хмельницкого.

В этот период дорожники Шевченковского района будут ремонтировать дорожное покрытие проезжей части, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с 9 июня на столичный Труханов остров ограничат заезд разнообразного автотранспорта.


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