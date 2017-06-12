В Киеве в понедельник на улице Владимирской ограничат движение транспорта

Движение буде перекрыто частично и на два. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, частично будет ограничено движение транспорта в первой полосе проезжей части улицы Владимирской от угла улицы Софиевской в ​​направлении Богдана Хмельницкого.

В этот период дорожники Шевченковского района будут ремонтировать дорожное покрытие проезжей части, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с 9 июня на столичный Труханов остров ограничат заезд разнообразного автотранспорта.