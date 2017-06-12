В Киеве неизвестные с оружием ограбили магазин мобильных телефонов - ФОТО, ВИДЕО

Неизвестный с оружием в руках ограбил магазин мобильных телефонов. Сейчас полиция разыскивает преступника.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции в Киеве, инцидент произошел в Дарницком районе столицы после двух часов дня. Тут злоумышленник угрожая пистолетом забрал деньги и мобильные телефоны, а затем закрыл продавца внутри магазина и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия патрульные полиции и следователи установили, что бандит забрал ключи у продавца и закрыл его в помещении. Это был мужчина в возрасте около 50 лет, с ростом 170-175 см, плотного телосложения, одетый в синие джинсы, черную рубашку с коротким рукавом.

При этом сегодня он несколько раз заходил в магазин и, дождавшись когда в помещении не будет покупателей, достал оружие из кожаного портфеля, который держал в руках, и, угрожая, забрал деньги из кассы и телефоны. По факту кражи открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Святошинском районе Киева в ночь на понедельник, 12 июня, неизвестный расстрелял женщину. От полученных травм пострадавшая умерла в карете скорой помощи.