Киевлянин пытался сжечь кабинет полицейского

В столице сотрудники полиции провели задержание мужчины, который предпринял попытку сжечь кабинет правоохранителя.
Так, этот человек ранее предпринял попытку сжечь кабинет, который принадлежит правоохранителю. Эти сведения сегодня распространили представители столичной полиции. Согласно данным – ранее Соломенское райуправление полиции получило сообщение о том, что в подвале здания видели задымление
Затем выяснилось, что это загорелся кабинет участкового полицейского. Возгорание вскоре было устранено. На месте же нашли зажигалку, а также сняли отпечатки пальцев. А сообщил про возгорание прохожий, видевший, как неизвестный поджег жалюзи в кабинете через форточку.
Как сообщал УРА-Информ, в Париже в ресторан бросили коктейль Молотова и в итоге начался пожар.