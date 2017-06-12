Киевлянин пытался сжечь кабинет полицейского

Так, этот человек ранее предпринял попытку сжечь кабинет, который принадлежит правоохранителю. Эти сведения сегодня распространили представители столичной полиции. Согласно данным – ранее Соломенское райуправление полиции получило сообщение о том, что в подвале здания видели задымление

Затем выяснилось, что это загорелся кабинет участкового полицейского. Возгорание вскоре было устранено. На месте же нашли зажигалку, а также сняли отпечатки пальцев. А сообщил про возгорание прохожий, видевший, как неизвестный поджег жалюзи в кабинете через форточку.

Как сообщал УРА-Информ, в Париже в ресторан бросили коктейль Молотова и в итоге начался пожар.