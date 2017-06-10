В столице устроят парад трамваев

Таким образом, парад трамваев запланирован на 17-е июня – в честь празднования 125-ой годовщины электротрамвая. Эти сведения распространил "Киевпастранс" с помощью социальной сети. А особенностью предстоящего "Парада трамваев" будет то, что представят сразу 20 модификаций трамваев (примерно 30 единиц). Кроме прочего, также будет торт и юбилейная марка. Киев ведь, как известно, являлся первым населенным пунктом, где начали использовать электротрамвай.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году в столице начал работу новый трамвай – на столичном маршруте номер три.