09:44 10.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице устроят парад трамваев

На Контрактовой площади запланировано проведение т.н. парада трамваев.

В столице устроят парад трамваев

Таким образом, парад трамваев запланирован на 17-е июня – в честь празднования 125-ой годовщины электротрамвая. Эти сведения распространил "Киевпастранс" с помощью социальной сети. А особенностью предстоящего "Парада трамваев" будет то, что представят сразу 20 модификаций трамваев (примерно 30 единиц). Кроме прочего, также будет торт и юбилейная марка. Киев ведь, как известно, являлся первым населенным пунктом, где начали использовать электротрамвай.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году в столице начал работу новый  трамвай – на столичном маршруте номер три.


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