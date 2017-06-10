12:19 10.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице подорожали фрукты и мясо

В мае нынешнего года в столице инфляция составила один процент – если сравнивать с показателями марта 2017-го.

В столице подорожали фрукты и мясо

Эти сведения распространили в ГУ статистики города. Согласно этим данным – на потребрынке города в течение мая месяца стоимость продуктов, а также напитков без содержания алкоголя возросла примерно на полтора процента – если сравнивать в данными за март.

Максимальное подорожание замечено в ценах на фрукты – примерно на два с половиной процента был рост цен, а также выросла цена на масло – 1,3 процента. При этом также росли цены на мясо – 2,7 процента. Яйца при этом стали дешевле на десять процентов.

Как сообщал УРА-Информ, за май месяц в Украине стали дороже овощи, а также фрукты – ранее передал Госстат.


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