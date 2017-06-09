01:00 09.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167464:mysnichenko

В столице устроят "Франкофонию"

11 июня в столице устроят "День Франкофонии".

В столице устроят

Данное мероприятие будет проведено в указанный день на исторической центральной улице столицы. Эти сведения распространили сегодня в КГГА. Согласно им – в городе вот уже пару лет проводится День Франкофонии – для того, чтобы увлекательно обогатить знаниями граждан – по вопросу культуры франкоязычных стран, к примеру - Канады, Швейцарии и. разумеется – Франции.

Все прибывшие на Костельную в этот раз, непременно ощутят себя на ярмарке, обладающей французским шармом. В процессе данного мероприятия улицу перекроют для перемещения любого транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в городе ранее провели фестиваль " Французская весна".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив