В столице устроят "Франкофонию"

Данное мероприятие будет проведено в указанный день на исторической центральной улице столицы. Эти сведения распространили сегодня в КГГА. Согласно им – в городе вот уже пару лет проводится День Франкофонии – для того, чтобы увлекательно обогатить знаниями граждан – по вопросу культуры франкоязычных стран, к примеру - Канады, Швейцарии и. разумеется – Франции.

Все прибывшие на Костельную в этот раз, непременно ощутят себя на ярмарке, обладающей французским шармом. В процессе данного мероприятия улицу перекроют для перемещения любого транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в городе ранее провели фестиваль " Французская весна".