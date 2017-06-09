17:55 09.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице поменяют маршрут троллейбуса №44

В столице нашей страны 11-го, а также 12-го числа этого месяца должны поменять маршрут троллейбуса 44.

В столице поменяют маршрут троллейбуса №44

Движение должно быть изменено по причине ремонтных работа на бетонном дорожном покрытии. Эти работы будут вестись на улице столицы Иорданская. Поэтому на два дня поменяют маршрут 44-го троллейбуса – рассказал сегодня Киевпастранс".

Так, по причине дорожного ремонта от улицы Малиновского и до улицы Архипенко троллейбус номер 44 станет ездить по несколько иному маршруту. В частности, с самого утра – 07:30 11-го июня и до 18-ти вечера передвижение 44-го маршрута организуют от Северной до проспекта Бандеры через Минскую.

Как сообщал УРА-Информ, из-за ремонта Иорданской на указанной улице также ограничат движение.


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