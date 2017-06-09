В столице поменяют маршрут троллейбуса №44

В столице нашей страны 11-го, а также 12-го числа этого месяца должны поменять маршрут троллейбуса 44.
Движение должно быть изменено по причине ремонтных работа на бетонном дорожном покрытии. Эти работы будут вестись на улице столицы Иорданская. Поэтому на два дня поменяют маршрут 44-го троллейбуса – рассказал сегодня Киевпастранс".
Так, по причине дорожного ремонта от улицы Малиновского и до улицы Архипенко троллейбус номер 44 станет ездить по несколько иному маршруту. В частности, с самого утра – 07:30 11-го июня и до 18-ти вечера передвижение 44-го маршрута организуют от Северной до проспекта Бандеры через Минскую.
Как сообщал УРА-Информ, из-за ремонта Иорданской на указанной улице также ограничат движение.