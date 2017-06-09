В Киевской области задержали мужчину с гранатой - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник оказался жителем Бориспольского района, который в своем домовладении сеял рассаду опасных наркосодержащих растений.

Во время обысков в подозреваемого было найдено 80 кустов конопли, а также полтора килограмма расфасованного сухого наркозелья. Кроме того, полицейские изъяли гранату "РГД-5" и запал к ней.

В данный момент открыто уголовное проиводство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном просп. Маяковского дворник недавно случайно обнаружила пакет, в котором находилас граната.