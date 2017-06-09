В Киеве несколько автобусных и троллейбусных маршрутов временно изменят маршруты

В связи с чем местные власти предупреждают об изменении маршрутов нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов. Как сказано в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевпастранс", с 9-го по 13-е июня в автобусные маршруты №№ 24, 62, 114, а также троллейбусные маршруты №№ 6, 16, 18 вносятся изменения.

Так начиная с десяти часов вечера сегодняшнего дня до окончания движения 10 июня на время перекрытия движения транспорта на Европейской площади и улице Крещатик, на участке от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого автобусы маршрута № 24 будут курсировать от железнодорожного вокзала Центральный до станции метро "Площадь Льва Толстого";

- автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Ботанического сада до ст.м. "Арсенальная";

- автобусы маршрута № 114 будут курсировать от ул. Милославской до Владимирского спуска (до здания Национальной филармонии).

С 8 часов. 10 июня до окончания движения 11 июня 2017 года в случае перекрытия движения транспорта на ул. Большой Житомирской, ул. Владимирской и Софийской площади будут внесены изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 6,16,18, а именно:

- троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";

- троллейбусы маршрутов № 16,18 курсировать соответственно от ул. Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

11 июня 2017 года с начала до окончания движения вносятся изменения в роботу автобусов маршрутов №№ 24,62,114 во время перекрытия движения транспорта на ул. Крещатик (на участке от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого), а именно:

- автобусы маршрута № 24 будут курсировать от Национального музея истории Украины во II мировой войне и до Европейской площади;

- автобусы маршрута № 114 будут курсировать на двух участках:

- от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Лобановского;

- и от железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киеве в эти выходные состоится общественно-художественная акция и концерт "Безвиз".