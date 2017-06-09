12:32 09.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167509:Polishuk

В Киеве на Банковой вкладчики подрались с полицией - ФОТО

Под зданием Администрации президента Украины на пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве собрались люди.

В Киеве на Банковой вкладчики подрались с полицией - ФОТО

Вкладчики банка "Михайловский" требуют встречи с президентом. Как сообщают журналисты с места события, в пятницу утром, 9 июня, несколько десятков активистов попытались отодвинуть в сторону заборчики, которые установленные полицией и теперь пытаются оттеснить правоохранителей.

Вместе с тем полиции таки удалось отодвинуть толпу назад.

Напомним, напомним, как сообщал УРА-Информ, Окружной административный суд города Киева отменил ликвидацию банка " Михайловский". В пятницу утром, 26 мая, суд принял решение частично удовлетворил иск единственного собственника банка - компании "Экосипан", отменив таким образом решение Нацбанка о признании "Михайловского" неплатежеспособным.

Отменено также решение Фонда гарантирования вкладов о введении в него временной администрации и решения указанных ведомств о ликвидации банка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив