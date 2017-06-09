12:49 09.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Троллейбус № 12 изменит маршрут движения

С 9 по 17 июня в связи с ремонтом пролетного строения путепровода на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободской внесены изменения в работу троллейбусов № 12. 

Троллейбус № 12 изменит маршрут движения

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Таким образом, движение маршрута будет организовано следующим образом: ул. Смолича - ул. Маршала Якубовского - проспект Глушкова - Голосеевский проспект - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры - Железнодорожный вокзал и обратно по действующей трассе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице ограничил  передвижение авто по Владимирскому спуску. Работники же Киевавтодора уже попросили у водителей отнестись к данного рода неудобству понимающе и выбрать себе в ближайшее время иной маршрут передвижения.


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