Троллейбус № 12 изменит маршрут движения

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Таким образом, движение маршрута будет организовано следующим образом: ул. Смолича - ул. Маршала Якубовского - проспект Глушкова - Голосеевский проспект - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры - Железнодорожный вокзал и обратно по действующей трассе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице ограничил передвижение авто по Владимирскому спуску. Работники же Киевавтодора уже попросили у водителей отнестись к данного рода неудобству понимающе и выбрать себе в ближайшее время иной маршрут передвижения.