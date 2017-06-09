20:29 09.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Труханов остров ограничат въезд транспорта

Начиная с сегодняшнего дня – девятого июня – на столичный Труханов остров ограничат заезд разнообразного автотранспорта.

На Труханов остров ограничат въезд транспорта

Таким образом, стало известно, что с девятого числа на Труханов остров отчасти должны будут ограничить заезд любого автотранспорта. Это нужно для того, чтобы не очень мешать отдыхающим на этом острове в летний период – передали сегодня в КГГА.

В частности – на въезде на данный остров появится такой знак - "Движение запрещено". И данный знак является сигналом про запрет проезда автотранспорта на данный остров начинаяс с восьми утра и до 22-ух ночи. Зареет при этом не коснется маршрутного транспорта, обслуживающего.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в столице было устроено шествие, которое завершили на Трухановом.


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