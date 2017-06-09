На Труханов остров ограничат въезд транспорта

Таким образом, стало известно, что с девятого числа на Труханов остров отчасти должны будут ограничить заезд любого автотранспорта. Это нужно для того, чтобы не очень мешать отдыхающим на этом острове в летний период – передали сегодня в КГГА.

В частности – на въезде на данный остров появится такой знак - "Движение запрещено". И данный знак является сигналом про запрет проезда автотранспорта на данный остров начинаяс с восьми утра и до 22-ух ночи. Зареет при этом не коснется маршрутного транспорта, обслуживающего.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в столице было устроено шествие, которое завершили на Трухановом.