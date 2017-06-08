08:54 08.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на территории посольства США произошел взрыв - ФОТО

Сегодня ночью произошел сильный взрыв на территории посольства США в Киеве. Местная полиция квалифицировали инцидент как террористический акт.

В Киеве на территории посольства США произошел взрыв - ФОТО

Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

Согласно ее словам, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева.

Так, на место происшествия в срочном порядке прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

Как выяснилось, злоумышленник бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. 

В данный момент правоохранители все еще разыскивают причастных к взрыву. 

К счастью,  жертв и пострадавших во время взрыва пока не обнаружено.

Однако по состоянию на 08:30 сайт ГУ НП в Киеве не работает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в индийском штате Мадхья-Прадеш в среду, 7 июня, на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв.


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