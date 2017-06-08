В Киеве на Оболони разыскивают раненого лося

В Киеве полиция разыскивает раненого лося, который уже несколько часов разгуливает по Оболонскому районе.
Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.
Как отмечается, ранее животное заметил рыбак, когда оно выплывало из речки Днепр. Затем лось пытался перелезть через забор, однако поранил конечность и скрылся в неизвестном направлении.
По этому поводу столичная власть просят всех, кто видел животное, немедленно сообщить об этом.
"Просьба журналистов и владельцев большого транспорта быть готовыми к помощи", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в толичном зоопарке недавно появились сразу три альпаки рыжего цвета.