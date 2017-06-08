Киев наймет иностранных юристов для реструктуризации своих долгов

Так, иностранные юристы вскоре станут оказывать Киеву услуги по реструктуризации его задолженностей. Ведь Департамент финансов хочет вскоре подписать соглашение про юридического характера услуги – с компанией из Британии White & Case LLP.

Соглашение будет заключено на общую сумму в 19,5 миллиона гривен. Про это передает портал закупок ProZorro. В тендерных документах говорится о том, что указанная компания предоставит консультации властям столицы по поводу изменений существующих условий обязательств Киева на 2017-ый год.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне задолжали за электрическую энергию около 200-от миллионов гривен – к концу октября 2016-го.